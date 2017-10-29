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Bilim / Teknoloji

NASA yıldızlar arası cisim keşfetti

"Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk"

29 Ekim 2017 19:40

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, bilim adamlarının Hawaii'deki Pan-STARRS 1 teleskobunu kullanarak güneş sisteminin dışından gelen bir göktaşı ya da kuyruklu yıldız keşfettiği belirtildi.

Açıklamada, yıldızlar arası uzaydan gelen A/2017 U1 olarak isimlendirilen cismin 400 metre çapından daha küçük olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bilgisi yer aldı.

 

"Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk"

 

NASA'nın Pasadena'daki İtici Güç Laboratuvarından Paul Chodas, "Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk. Yıldızlar arası hareket eden ve güneş sistemimize giren göktaşı ya da kuyruklu yıldızların varlığıyla ilgili teoriler hep vardı. Fakat böyle bir cismi ilk kez belirliyoruz." ifadelerini kullandı. 

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