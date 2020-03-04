NASA, Venüs görevinde kullanılacak aracın tasarımı için yarışma başlattı

Venüs, Güneş Sistemi’nde Dünya’ya en çok benzeyen gezegen olarak görülüyor. Ancak Venüs şu anda, üzerindeki volkanik faaliyetler ve sera etkisi nedeniyle bir cehennem gibi görünüyor. Venüs’ün bu zorlu koşulları gezegende yapılacak çalışmanın da zorlu olmasına neden oluyor. Webtekno'dan Mustafa Cihan Yılmaz'ın haberine göre NASA, Venüs’te önümüzdeki yıllarda bir araştırma yapmayı planlıyor. Ancak yapılacak yüzey araştırmaları için özel bir aracın geliştirilmesi gerekiyor. Venüs’ün olağanüstü zor yüzey koşullarına dayanabilecek bir yüzey gezgini için NASA, şimdi bir yarışma başlattı.

NASA, yarışmaya katılan projelerin Venüs koşullarına dayanacak şekilde tasarlanması konusunda uyarıda bulunuyor. NASA’nın araçla ilgili öncelikli uyarısı sensörlerinin elektronik olmaması. Venüs’ün şu andaki ortalama sıcaklığı 450°C’. Çoğu elektronik devre ise 120°C’de kullanılmaz hale geliyor. Bu nedenle aşılması gereken ilk sorun bu sıcaklıklara dayanacak sensörlerin geliştirilmesidir.

Aracın sensörler olmadan geliştirilmesi ise neredeyse düşünülemeyecek düzeyde. Araç, Venüs’ün yüzeyinde yer alan kayalık araziler ve dik yamaçların yanında diğer tehlikelere karşı gelebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Aracın rüzgârla çalışan bir model olması planlanıyor.

NASA’nın AREE aracı için başlattığı tasarım yarışmasının ödülleri de belli oldu. Yapılan yarışmada birinci seçilen tasarıma 15.000 dolar, ikinciye 10.000 dolar ve üçüncüye 5.000 dolar ödül verilecek.