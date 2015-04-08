NASA: Uzaylılarla tanışmaya az kaldı

Amerikan Uzay Ajansı NASA’dan bilim insanları gelecek 10-20 yıl içinde uzaylılarla tanışacağımızı tahmin ettiklerini belirtti.

NASA’nın önde gelen bilim insanlarından Ellen Stofan, Washington’da yaptığı konuşmada, “Gelecek 10 yıl içinde Dünya dışında yaşam olduğuna dair güçlü verilere ulaşacağımıza ve 10 ila 20 yıl içinde de kesin kanıtı elde edeceğimize inanıyorum” dedi.



Birce Bora'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre Stofan, “Nereye bakacağımızı biliyoruz, nasıl bakacağımızı biliyoruz ve büyük oranda bu arayışta ihtiyaç duyulan teknolojiye de artık sahibiz” dedi.



NASA’nın Heliofizik Bölümü Direktörü Jeffrey Newmark da, “Artık soru uzayda yaşam bulup bulmayacağımız değil, bu yaşamı ne zaman bulacağımız” dedi.



Newmark, “Ancak burada küçük yeşil adamlardan değil, mikroplardan bahsediyoruz” diyerek sözlerine devam etti.