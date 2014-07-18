NASA: İnsanlık evrende yalnız olmadığımızı 20 yıl içinde anlayacak

Dünyanın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nde 100 milyon gezegen olduğunu belirten NASA, "İnsanlık evrende yalnız olmadığımızı 20 yıl içerisinde anlayacak" dedi. NASA'da görev yapan gökbilimciler dün ABD 'nin başkenti Washington'da bir basın toplantısı düzenledi. Uzayda yaşam olup olmadığını araştırmak için son teknoloji teleskoplardan faydalanılacağını belirten gökbilimciler, evrende yaşam belirtilerini araştıracak bir uydunun da 2017'de fırlatılacağını duyurdu.



NTV'nin haberine göre NASA yönetimi ve gökbilimciler, Hubble, Kepler ve Spitzer Uzay Teleskobu’nun da dahil olduğu kara ve uzayda konuşlandırılmış teknoloji sayesinde evrende, yaşamın en büyük kanıtı sayılan suyun varlığının kesin olarak tespit edileceğini iddia etti. NASA'ya göre, önümüzdeki 20 yıl içerisinde uzayda yaşam olduğunu insanlık öğrenecek.



Baltimore merkezli Uzay Teleskobu Bilim yöneticisi ve Webb Uzay Teleskobu bilim insanı Matt Mountain, "5 yıl önce etrafımızdaki yıldızların yüzde 10 ile 20’lik kısmının Dünya büyüklüğünde ve yaşanılabilir olduğunu bilmiyorduk. Şimdi ise, dünyamızı sonsuza kadar değiştirebilecek bir fırsat avuçlarımızın içinde" dedi.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Gezegen Bilim Profesörü Sara Seager da, "Çok yakın bir gelecekte insanlar, yıldızların Dünya gibi gezegenlerinin olduğunu söyleyecek. Astronotlar da, Samanyolu Galaksisi’ndeki her bir yıldızın en az bir gezegeninin olduğu görüşünde" şeklinde konuştu.