T24 LogoT24 Logo
Dünya

NASA 8 yıl sonunda cüce gezegen Ceres'e ulaştı

NASA'nın Eylül 2007'de ateşlediği Dawn, Ceres'e ulaşmak için toplamda 240 milyon kilometre mesafeyi geride bıraktı

07 Mart 2015 10:01

NASA'nın Dawn uzay aracı, yaklaşık 8 yıllık yolculuğunun sonuna gelerek asteroid kuşağındaki cüce gezegen Ceres'in yörüngesine başarıyla girdi.

Dawn, bir cüce gezegeni ziyaret eden ilk uzay aracı oldu. Aynı zamanda Dawn, Dünya-Ay sisteminin ötesinde iki farklı gök cisminin yörüngesine giren ilk uzay aracı olma özelliğini de elde etti. Dawn, Ceres'e ulaşmadan önce asteroit kuşağının ikinci büyük cismi Vesta'yı Temmuz 2011'den Eylül 2012'ye kadar gözlemlemişti. Ceres ve Vesta, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağının sırasıyla en büyük iki cismini temsil ediyor.

Gökbilimciler, Jüpiter'in yerçekim gücü nedeniyle iki gök cisminin yeterince büyüme şansı bulamadan bugünkü boyutlarıyla kaldığını tahmin ediyor.

Dawn'ın yapacağı yeni gözlemler, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine ve gezegen oluşumu hakkında yeni bilgiler sunacak.

NASA'nın Eylül 2007'de ateşlediği Dawn, Ceres'e ulaşmak için toplamda 240 milyon kilometre mesafeyi geride bıraktı.

Yolu üzerinde Ceres'i birçok kez gözlemleyen Dawn, geçtiğimiz ay cüce gezegenin üzerinde 'buzul volkanlara' işaret ettiği düşünülen iki ışık kaynağı gözlemlemişti.

ETİKETLER

nasaceresuyduulaştıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24