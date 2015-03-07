NASA 8 yıl sonunda cüce gezegen Ceres'e ulaştı

NASA'nın Dawn uzay aracı, yaklaşık 8 yıllık yolculuğunun sonuna gelerek asteroid kuşağındaki cüce gezegen Ceres'in yörüngesine başarıyla girdi.

Dawn, bir cüce gezegeni ziyaret eden ilk uzay aracı oldu. Aynı zamanda Dawn, Dünya-Ay sisteminin ötesinde iki farklı gök cisminin yörüngesine giren ilk uzay aracı olma özelliğini de elde etti. Dawn, Ceres'e ulaşmadan önce asteroit kuşağının ikinci büyük cismi Vesta'yı Temmuz 2011'den Eylül 2012'ye kadar gözlemlemişti. Ceres ve Vesta, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağının sırasıyla en büyük iki cismini temsil ediyor.

Gökbilimciler, Jüpiter'in yerçekim gücü nedeniyle iki gök cisminin yeterince büyüme şansı bulamadan bugünkü boyutlarıyla kaldığını tahmin ediyor.

Dawn'ın yapacağı yeni gözlemler, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine ve gezegen oluşumu hakkında yeni bilgiler sunacak.

NASA'nın Eylül 2007'de ateşlediği Dawn, Ceres'e ulaşmak için toplamda 240 milyon kilometre mesafeyi geride bıraktı.

Yolu üzerinde Ceres'i birçok kez gözlemleyen Dawn, geçtiğimiz ay cüce gezegenin üzerinde 'buzul volkanlara' işaret ettiği düşünülen iki ışık kaynağı gözlemlemişti.