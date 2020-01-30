NASA, uzay istasyonuna uzay oteli de ekleyecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk yaşanabilir ticari kapsülü tasarlamak ve inşa etmek için Houston merkezli ​​Axiom Space'i seçtiklerini açıkladı. Otel, bir adet mürettebat yaşam alanı içerecek. Ayrıca, bir araştırma ve üretim tesisiyle geniş pencereli Dünya gözlemevi de otel de yer alacak.

Axiom, 2016 yılında birçok eski NASA üyesi ile kuruldu ve benzersiz bir iş modeline sahip. Şirketin nihai hedefi, kendi modülünü ISS'ye ekledikten sonra, eski yapı emekli olduğunda kendi özel uzay istasyonlarını eninde sonunda ayırmak ve açmak.

NASA'ya göre hedef, Dünya yörüngesinde bir ekonominin büyümesine yardımcı olmak. Hedef ise yeni ticari merkezini 2024'te faaliyete geçirmek.

Tasarım açısından, 2018 yılında Axiom'a uzay otel ve modüllerinin nasıl görünebileceğini modellemek için mimar Philippe Starck katıldı. Axiom CEO'su Mike Suffredini ile yapılan 2018 New York Times röportajına göre, uzaya gitmek için bir bilet 50 milyon dolara mal olacak.

Şirketin web sitesine göre otel, "engelsiz dünya manzarası, sıfır yer çekimi dostu ve yuva benzeri kabin" olarak görülüyor.