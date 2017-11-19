NASA uydusu Juno, Jüpiter'de fırtınayı görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno'nun Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'e dokuzuncu yakın geçişi sırasında 24 Ekim'de çektiği görüntülerden seçilen bir fotoğraf, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Gezegenin yaklaşık 10 bin 100 kilometre üzerinden çekilen fotoğrafta, farklı irtifadaki bulutları saat yönünün tersinde sürükleyen bir fırtına görülüyor. Daha koyu renkte olan bulutlar parlak olanlara göre atmosferin daha derinlerine yayılmış.

Fırtınanın parlak bulutlu kolları arasında daha küçük bulutların ve bulut kümelerinin görüldüğü fotoğrafta, güneş ışığı sağ taraftan geldiğinden bulutların gölgeleri sola doğru düşüyor.

Parlak bulutlar ile gölgeleri arasında, hem derinlik hem de yatay mesafe olarak 6 ila 13 kilometre arasında mesafe olduğu görülüyor. Bu Juno'nun "gaz devinde" daha önce yaptığı gözlemlerle örtüşüyor. Bilim adamları bu parlak bulutların atmosferde yukarı yükselen amonyak buz kristallerinden oluştuğunu düşünüyor.

Uzaya 2011'de fırlatılan Juno, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana dev gaz gezegenindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Juno, 20 Şubat 2018'de gezegenin yüzeyine doğru yapacağı son dalışın ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlayacak.