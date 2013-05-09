NASA uyardı: 2040 yılında Türkiye çöl olabilir

NASA uzmanlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de toprakların bilinç dışı kullanımıyla 2040 yılında çölleşme tehlikesi yaşanacak.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında ‘Erozyon, Küresel Isınma ve Biyoçeşitlilik’ konulu konferansta konuşan TEMA Vakfı Temsilci Yardımcısı ve Eğitimci Merih Yücel, çölleşmenin arttığını söylerken, NASA uzmanlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de toprakların bilinç dışı kullanımıyla 2040 yılında çölleşme tehlikesi yaşanacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı.

İHA'nın haberine göre, konuşmasına amaçlarının kamuoyunu doğa ve doğanın korunması konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu söyleyen Yücel, gelişen teknolojiyle birlikte insanların doğaya verdiği zararın arttığı uyarısında bulundu.

Küresel ısınmayla birlikte çölleşmenin de arttığına dikkat çeken Yücel, “NASA bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, Türkiye toprakları bu şekilde kullanılmaya devam ederse 2040’da çöl olacak. Çölleşme Ege ve Akdeniz’den başlayacak. Doğanın korunması amacıyla yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerekiyor. Fişi güneşe, rüzgara takacağız elektriğimizi oralardan alacağız. Köylüler, toprağın verimli kullanımına yönelik yeterli bilgiye sahip değil. Köylüler bu konuda acilen bilgilendirilmeli.” şeklinde konuştu.