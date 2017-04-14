NASA: Satürn'ün uydusunun yaşama uygun olduğundan eminiz

Satürn'ün Enceladus uydusunun Güneş Sistemi'nde Dünya'dan sonra yaşama en uygun yerlerden biri olabileceği açıklandı. NASA'dan Dr. Hunter Waite "Enceladus'un okyanuslarının yaşama uygun olduğundan eminiz ve oraya tekrar gidip daha fazla araştırma yapmamız lazım" diye konuştu.

Açıklama NASA, Japonya ve Avrupa ülkelerinin Enceladus'u incelemek için uzaya gönderdiği Cassini uydusundan gelen verileri inceleyen ekip tarafından yapıldı.

500 kilometre genişliğindeki uydunun buz kaplı yüzeyinden atmosfere su parçacıkları püskürüyordu.

Cassini'nin yaptığı kimyasal analiz sonucunda Enceladus'un buz tabakasının altındaki okyanusun tabanında sıcak hidrotermal bacalar bulunduğu ortaya çıktı.

Hidrotermal bacalar dünyadaki okyanusların tabanında canlıları besleyen bir kaynak görevi görüyor.

Bacalar kimyasal reaksiyon sonucu ortama hidrojen de salarak mikro organizmaları besliyor.

Enceladus'un kabuğundan dışarı püsküren parçacıklarda da hidrojen tespit edildi.

Bu bacaların varlığı, orada kesinlikle yaşam olduğu anlamına gelmese de bilim insanları Enceladus'a tekrardan bir uydu göndererek bu su parçacıklarında biyolojik belirtiler aramayı düşünüyor. Bölgeye 2026'da yeni bir gözlem uydusu gönderme planı hazırlık aşamasında.

Cassini ekibinden Dr. Hunter Waite "Enceladus'un okyanuslarının yaşama uygun olduğundan eminiz ve oraya tekrar gidip daha fazla araştırma yapmamız lazım" diye konuştu:

"Eğer yaşam yoksa, neden olmadığını öğreniriz. Eğer yaşam bulursak, çok daha iyi. Ama yaşam olmasa bile yaşama bu kadar uygun bir yerde neden yaşam olmadığını ortaya çıkarmak da yaşam bulmak kadar değerli olacaktır."

Enceladus'un kabuğunun altında kilometrelerce derinlikte olduğu düşünülen okyanus, Satürn'ün kütle çekim etkisi sayesinde oluşan ısı sonucu sıvı halde kalabiliyor.

Satürn ve uydularını 12 yıldır inceleyen Cassini uydusu görevini sonlandırmak üzere. Görevi bittiğinde Enceladus'a düşüp oradaki hayatı etkilememesinden emin olmak için bilim insanları uydunun Satürn atmosferine girerek yanmasını sağlayacak.