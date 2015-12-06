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Bilim / Teknoloji

NASA, Plüton'un yeni görüntülerini yayınladı

NASA, temmuz ayında, yüzeyinde kalp benzeri şekille fotoğrafladığı Plüton'un, en temiz ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yayınladı

06 Aralık 2015 18:43

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), temmuz ayında, yüzeyinde kalp benzeri şekille fotoğrafladığı Plüton'un, en temiz ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yayınladı.

NASA, New Horizon uzay aracının Plüton'a yaklaşık 10 kilometre mesafeden çektiği görüntüleri paylaştı. NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Bu, alabileceğimiz en iyi görüntü. Bunlar aynı zamanda uzay aracının gönderebileceği en yüksek kalitede ve sıkıştırılmamış, genişletilmiş görüntüler" ifadeleri yer aldı. NASA ayrıca, görüntüler için "Plüton'un, insanlığın onlarca yıl göremeyeceği en iyi detayları" tanımlamasını yaptı.

Görüntülerde, Plüton yüzeyindeki kraterlerin iç duvarları ve çukur buzlu ovalar detaylı şekilde görülüyor. Plüton'un temmuz ayında yayınlanan ilk görüntülerde sadece dağ sıraları görülürken yeni fotoğraflarda dağlar tek tek gözlemlenebiliyor.

NASA, temmuzda Plüton'un ilk görüntüsünü yayınlamıştı. Uzay aracı New Horizon güneş sisteminde 19 Ocak 2006'da Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden yola çıkarak başladığı yolculuğu sırasında dünyaya 5 milyar kilometre uzaklıktan çektiği fotoğrafları NASA üssüne göndermeye devam ediyor. 

2 bin 370 kilometre genişliğindeki Plüton’un fotoğrafları, uzayın keşfi için atılan büyük adımlardan biri olarak nitelendiriliyor. Plüton'un yeni görüntülerine NASA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

 

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