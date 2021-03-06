NASA, Perseverance'ın Mars'taki ilk test sürüşünün başarılı geçtiğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance'ın Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü gerçekleştirdiğini bildirdi.

NASA'nın açıklamasında ortalama bir otomobil boyutundaki Perseverance'ın 33 dakikada 6.5 metre yol kat ettiği belirtildi. Perseverance'ın bu süreçte ileri gittiği, yerinde döndüğü ve geri geri gittiği bildirildi. Keşif aracının test sürüşünde ulaştığı en yüksek hızın saatte .016 kilometre olduğu açıklandı.

Test sürüşünde görev alan NASA mühendisi Anais Zarifian, "İlk test sürüşümüz çok iyi geçti. Keşif aracı çok iyi çalışıyor; çok heyecanlıydık. Bu sadece başlangıç" dedi.

Brifingde, görev ekibindekiler Perseverance'ın Jezero Krateri'nde iniş yaptığı noktaya ünlü bilim kurgu yazarı Octavia E. Butler'ın adının verildiğini duyurdu.

Zarifian, Perseverance'ın selefi Curiosity'ye göre daha mobil olduğunu ve aynı sürede daha fazla yol kat edebildiğini ifade etti. Perseverance'ın "düşünmek için durmasına gerek olmadığına" işaret eden Zarifian, "Bu keşif aracı sakız çiğnerken aynı anda yürüyebilir. Bu sayede aynı hızda Curiosity'den daha fazla yol alabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.