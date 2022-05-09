NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Dünya'ya çarpmasından endişe duyulan bir asteroit nedeniyle 'Dart' görevini başlattı. Proje kapsamındaki ilk hamle çok yakında yapılacağı açıklandı.

NASA, gezegen için potansiyel tehlike arz eden cisimleri rotasından çıkarmak için başlattığı Dart görevi için geri sayıma geçti. Ajans; bu kapsamda önümüzdeki aylarda Dart uzay aracını Dimorphos adlı dev asteroit ile çarpıştırmak için son dokunuşlarını yapıyor.

NASA'nın yakın gelecekte gezegenimize büyük bir asteroidin çarpmasından endişe duyulması nedeniyle başlattığı DART görevi, toplamda 325 milyon dolarlık bütçeyle geçen yıl hayata geçti. Ajans; bu noktada kasım ayının sonlarında Dart aracını uzaya fırlattı.

NASA, bununla birlikte ilerleyen dönemlerde Dünya'ya çarpması durumunda kıta çapında bir tahribata neden olabilecek tehditlere karşı önceden tedbir almak için bir yapay çarpışma planı hazırladı. Bu kapsamda Dart uzay aracının 23.000 km/s hızla belirlenen Dimorphos asteroidine çarpması için bekleyiş başladı.

Ajansın asıl amacının asteroidi imha etmek değil, rotasını değiştirmek olduğu söylendi. Bunun dışında çarpışmanın etkisi, 11 milyon km uzaklıkta, yani yeryüzünde bulunan teleskoplar aracılığıyla gözlemlenebilecek.

Dart projesinin fikrini ortaya atan Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın baş bilimcisi Andy Cheng ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "20 yıldır düşündüğümüz bir şeyin gerçekleşmesi çok heyecan verici, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi." ifadelerini kullandı.