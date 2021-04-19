NASA'nın tarihi uçuşu: Minyatür helikopter bugün Mars'ta havalanmayı deneyecek

T24 Dış Haberler

ABD uzay ajansı NASA, pazartesi günü Mars'ın yüzeyinden havalandırarak minyatür bir helikopter uçurmaya çalışacak. Başarılı olunursa Ingenuity isimli helikopter, insanların başka bir gezegende kontrollü bir şekilde uçurduğu ilk hava aracı olacak.

1.8 kilogram ağırlığındaki helikopterin yavaşça Mars yüzeyinin 3 metre üzerine yükselmesi, 30 saniye kadar havada hareketsiz kalması, sonra dönerek alçalıp 4 ayağının üzerine yumuşak bir iniş yapması planlanıyor.

Ingenuity'nin TSİ sabah 10.30 sularında havalanması planlanıyor. Sonucu doğrulayan veriler NASA'ya 3 saat sonraya kadar gelmeyecek.

Test uçuşu dünyadan 173 milyon mil uzakta, Mars'taki Jezero Krateri'nde gerçekleşecek. Uçuşun başarısı, Ingenuity'nin önceden programlanmış komutları başarıyla yerine getirebilmesine bağlı.

NASA, deneyini 117 yıl önce ilk kez motorlu bir uçak uçuran Wright kardeşlerin başarısına benzetti. Ingenuity'nin alt kısmında Wright kardeşlerin uçağının kanadından bir parça bulunuyor.

Minyatür helikopteri kızıl gezegene 8 aylık uzay yolculuğundan sonra Mars'a iniş yapan uzay aracı Perseverance taşımıştı.

Uçuş başarılı olursa helikopter gelecek haftalarda daha uzun uçuşlar gerçekleştirecek.