NASA'nın Mars'ta elde ettiği görüntülerden 4K kısa film yapıldı

İrlandalı film yönetmeni Seán Doran, Perseverance'ın yakaladığı fotoğraflardan bazılarını bir araya getirdi ve 4K çözünürlüklü bir kısa film oluşturdu.

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Perseverance, 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e indiğinden beri birbirinden çarpıcı fotoğraflar gönderiyor.

Perseverance'ın Mars'a gönderilmesindeki ana hedef, geçmişte Kızıl Gezegen'de yaşadığı düşünülen mikroskobik canlılara dair fosil izleri aramak.

Uzay aracı bu doğrultuda, indiği Jezero Krateri'nden toprak örnekleri toplayacak ve bilim insanlarının incelemesi için bu örnekleri Dünya'ya geri gönderecek.

Ancak bu esnada Dünya'dan onu izleyen NASA araştırmacılarının incelemesi için Mars yüzeyine dair son derece ayrıntılı görüntüler kaydetmeye de devam edecek.

Independent Türkçe'den Çağla Üren 'in aktardığına göre yönetmen Doran, This is Mars (Burası Mars) isimli 30 dakikalık kısa filminde Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki ilk günlerinde çektiği fotoğrafları kullandı.

Aracın Mars'taki 5. gününde çekilen görüntüleri fon müziğiyle birleştiren yönetmen, ortaya çıkan kısa filmi Youtube hesabından yayımladı.

Mars'ın çorak yüzeyini gözler önüne seren çarpıcı fotoğraflar, uzay aracının robotik direğine monte edilen, Mastcam-Z adlı kamera sistemiyle kaydedildi.

Yüksek çözünürlüklü filmde yer alan bu genişletilmiş panoramik görüntüler, Dünya'daki volkanik bölgeleri ve çöl manzaralarını hatırlatır nitelikte.