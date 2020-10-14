T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

NASA’nın ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imza attı

14 Ekim 2020 22:00

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına 8 ülkenin imza attığı duyuruldu.

NASA’nın uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kuralları belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına dahil olan ülkelerin, Avustralya, Kanada, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık ve ABD olduğu açıklandı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis tarihteki en geniş ve en çeşitli uluslararası insan uzay keşif programı olacak ve Artemis Anlaşmaları bu tekil küresel koalisyonu kuracak araç" dedi. (DHA)

ETİKETLER

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay DairesiNASAAyArtemis anlaşmasıim Bridenstine
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24