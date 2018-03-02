NASA meteoroloji uydusu fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydularından birini fırlattı.

ABD'nin batısını gözlemleyecek GOES-S uydusunun, Atlas V roketiyle fırlatıldığı bildirildi.

Uydunun fırlatılışını, çok sayıda meteorolog ve televizyon kanalı izledi.

Yaklaşık 11 milyar dolara mal olan proje çerçevesinde yörüngeye yollanan ikinci uydu olan GOES-S, ABD'nin batısındaki kasırga, orman yangını, sel, heyelan ve diğer doğal afetlerin hızlı ve net görüntülerini Dünya'ya gönderecek.

Projenin ilk uydusu GOES-16, Atlantik ve ABD'nin doğu sahilini gözlemliyor.

GOES-S, birkaç hafta içinde ekvator üzerinde 35 bin kilometre yükseklikte yörüngeye oturduğunda GOES-17 ismini alacak.