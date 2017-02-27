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Bilim / Teknoloji

NASA, Mars'ın yeni görüntülerini paylaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Kızıl Gezegen' Mars'ın yeni görüntülerini paylaştı

27 Şubat 2017 22:41

NASA'nın Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi (HiRISE) tarafından paylaşılan görüntülerde, Mars'ın yüzeyindeki kızıl renkteki sert kayalıklar görülüyor.

Mars yüzeyini genellikle ince taneli taş ve kayalıkların kapladığını belirten uzmanlar, gezegenin bir kısmında yoğun ve sert kayalıkların bulunduğunu gösteren yeni görüntüler elde ettiklerini belirtti.

 

Mars'ın 'Gammaz Yüreği'

 

HiRISE'ın sosyal medya paylaşımında yeni fotoğraflara ilişkin, ABD'li ünlü yazar Edgar Allan Poe'nun öyküsüne gönderme yapılarak, "Renkli Kayalık katmanları. Ya da bizim tabirimizle, Mars'ın 'Gammaz Yüreği'" ifadelerinde bulunuldu.

Kızıl renkteki kayalık katmanlarının arasında ince kum tanelerinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, yeni görüntülerin Mars'ın yüzeyinden 300 kilometre uzaklıkta konumlanan Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracından elde edildiği belirtildi.

 

HİRISE geçen ay Dünya ve Ay'ı çekmişti

 

NASA, geçen ay da Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracındaki yüksek çözünürlüklü 'HiRISE' kamerasını kullanarak Dünya'nın ve uydusu Ay'ın yeni bir teleskopik görüntüsünü paylaşmıştı. Fotoğrafın çekildiği anda Mars ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 205 milyon kilometre olduğu, fotoğrafın bu nedenle önem taşıdığı belirtilmişti.

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