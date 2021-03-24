NASA, Mars üzerinde helikopter uçuracağını duyurdu; "Bir Wright Kardeşler anı"

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), nisan ayında Mars’ın üzerinde bir helikopter uçurma planlarını açıkladı.
NASA tarafından yapılan açıklamada, şubat ayında Perserverance uzay aracıyla birlikte Mars’a taşınan Ingenuity isimli helikopterin nisan ayı başında Mars üzerinde uçurulma planı duyuruldu.
NASA’nın açıklamasında, ilk motorlu uçağı 1903 yılında uçuran Wright kardeşler hatırlatılarak, “bir Wright Kardeşler anı olacak” denildi. İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyor.
NASA uzmanları, helikopterin uçması için 10x10 metrelik bir alan belirledi. Perserverance uzaya aracı, helikopterin uçuş sürecini kayda alacak.