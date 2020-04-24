NASA, Koronavirüs'le mücadele için yüksek basınçlı solunum cihazı geliştirdi

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Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA'nın mühendisleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılması için yüksek basınçlı bir solunum cihazı geliştirdi.

Yeni solunum cihazının salı günü Icahn Tıp Okulu'nda yapılan denemeleri geçtiği açıklandı.

VITAL ismi verilen solunum cihazının NASA mühendisleri tarafından Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsiyon Laboratuvarı'nda (JPL), ABD sağlık sisteminin solunum cihazları konusunda yaşadığı sıkıntıyı azaltmak için üretildiği belirtti. Yüksek basınçlı solunum cihazının en ağır Koronavirüs hastalarında kullanılması planlanıyor.

"Biz uzay mekiği yapımında uzmanız, sağlık cihazları üretmekte değil" diyen JPL Direktörü Michael Watkins, "Ancak mükemmel mühendislik ve hızlı prototip üretmek bizi uzmanlıklarımızdan bazıları. JPL'dekiler toplumumuzu desteklemek için ne yapmaları gerektiğini anlayınca uzmanlıklarını paylaşmanın görevleri olduğuna karar verdiler" dedi.

NASA, cihazın ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı FDA tarafından da acil durum kullanımı için onay almasını bekliyor.