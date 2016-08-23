T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

NASA kayıp uzay mekiği ile irtibat kurdu

STEREO-B son iki yıldır devre dışı kalmıştı

23 Ağustos 2016 17:16

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), iki yıldır kayıp olan STEREO-B adlı uzay mekiği ile yeniden irtibata geçti

Habertürk'te yer alan habere göre; NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 1 Ekim 2014'ten bu yana bağlantı sağlanamayan Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi'nin (STEREO) iki uzay aracından biri STEREO-B ile yeninden bağlantı kurulduğu bildirildi.

NASA, uzay araçlarıyla bağlantı kurmaya yarayan büyük radyo antenlerinden oluşan uluslararası iletişim ağı, Derin Uzay Ağı'nı (DSN) kullanarak STEREO-B mekiğinden yeniden sinyal almayı başardı.

NASA, 2006 yılında, güneşin hareketlerini daha iyi anlamak için STEREO-A ve STEREO-B uzay araçlarını uzaya konuşlandırmış, böylece Güneş'ten, Dünya'dan alınamayan daha fazla görüntünün elde edilmesi sağlanmıştı.

STEREO-A Dünya'ya daha yakın bir yörüngeye yerleştirilirken, STEREO-B Dünya'nın gerisinde, Güneş'e daha yakın bir yerde konumlanmıştı.

NASA'nın uzay aracını 2014'te kasıtlı olarak yeniden başlatmasının ardından, STEREO-B son iki yıldır devre dışı kalmıştı.

STEREO uzay araçları, Güneş'ten fırlayan yüklü parçacıklarının büyük patlamaların kaynağını bulmayı amaçlıyor.

ETİKETLER

NASASTEREO Blost

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24