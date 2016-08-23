NASA kayıp uzay mekiği ile irtibat kurdu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), iki yıldır kayıp olan STEREO-B adlı uzay mekiği ile yeniden irtibata geçti

Habertürk'te yer alan habere göre; NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 1 Ekim 2014'ten bu yana bağlantı sağlanamayan Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi'nin (STEREO) iki uzay aracından biri STEREO-B ile yeninden bağlantı kurulduğu bildirildi.



NASA, uzay araçlarıyla bağlantı kurmaya yarayan büyük radyo antenlerinden oluşan uluslararası iletişim ağı, Derin Uzay Ağı'nı (DSN) kullanarak STEREO-B mekiğinden yeniden sinyal almayı başardı.



NASA, 2006 yılında, güneşin hareketlerini daha iyi anlamak için STEREO-A ve STEREO-B uzay araçlarını uzaya konuşlandırmış, böylece Güneş'ten, Dünya'dan alınamayan daha fazla görüntünün elde edilmesi sağlanmıştı.



STEREO-A Dünya'ya daha yakın bir yörüngeye yerleştirilirken, STEREO-B Dünya'nın gerisinde, Güneş'e daha yakın bir yerde konumlanmıştı.



NASA'nın uzay aracını 2014'te kasıtlı olarak yeniden başlatmasının ardından, STEREO-B son iki yıldır devre dışı kalmıştı.



STEREO uzay araçları, Güneş'ten fırlayan yüklü parçacıklarının büyük patlamaların kaynağını bulmayı amaçlıyor.