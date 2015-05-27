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Yaşam
Deutsche Welle

NASA Jüpiter’in uydusunu inceleyecek

Kamera ve radarlardan manyetik alan ölçerlere kadar bir dizi araç Jüpiter’in uydusu Europa’ya gönderilecek. NASA, uyduda yaşam izleri araştıracak.

27 Mayıs 2015 19:45


NASA'dan yapılan açıklamada, Europa'ya dokuz araç gereç gönderileceği ve bunlar arasında radarlar, manyetik alan ölçer ve kameralar bulunduğu bildirildi.

Bu araçlarla, bilim insanlarının tahmin ettiği gibi gerçekten Europa'nın buzlu yüzeyinin altında okyanus olup olmadığı incelenecek.

Araçların 2020 civarında gönderileceği bildirildi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü idari yardımcısı John Grunsfeld, “Yeni misyonun potansiyelleri konusunda heyecanlıyız ve bu araçlar Dünya dışında yaşam kanıtı bulma çabasında Europa'nın gizemlerini çözecektir” dedi.

Yapılan incelemelerde Europa'nın yaşama imkân sağlayıp sağlamadığına yönelik anahtar ipuçları aranacak. Yani tuzlu su, kayalık deniz tabanı ve gelgit ısınmasıyla enerji ve kimyasalların ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılacak.

Bir gaz devi olan Jüpiter'in dört büyük ayı arasında Ganymede, Io, Europa ve Callisto bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KameraJüpiterEuropaBilim Misyonu MüdürlüğüJohn GrunsfeldDünyaGanymede EuropaCallistoDeutsche Welle Türkçe AFP BS/TY

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