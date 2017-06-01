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Yaşam
Deutsche Welle

NASA Güneş'e araç göndermeye hazırlanıyor

NASA, 2018’in yaz aylarında Güneş’in taç küresine insansız bir uzay aracı göndermeye hazırlandığını açıkladı. Parker Solar Probe isimli aracın şu ana kadar Güneş’e en fazla yaklaşan araç olması planlıyor.

01 Haziran 2017 16:23

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2018'in yaz aylarında Güneş'e insansız bir uzay aracı göndereceklerini açıkladı.

Temmuz 2018 içerisinde ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkacak Parker Solar Probe isimli uzay aracının şu ana kadar Güneş'e en fazla yaklaşan misyon olacağını belirten NASA, aracın direkt Güneş'in taç küresine gönderileceğini söyledi.

Bu proje kapsamında John Hopkins Üniversitesi'nin Laurel'deki Uygulamalı Fizik Laboratuarı'nda çalışan bilim insanlarından Nicola Fox, dün Chicago'da yapılan tanıtım toplantısında uzay aracının yüksek enerjili maddeleri inceleyeceğini söyledi.

Güneş'in taç küresinden bilgiler toplayacak küçük bir araba büyüklüğündeki uzay aracı, beyaz ışıklı görüntüleyicisiyle fotoğraf karesi de çekebilecek.

Güneş'in çevresindeki 1400 derece sıcaklığa dayanabilmesi için 11,43 santimetre kalınlığında karbon karışımı bir zırhla kaplanan Parker Solar Probe'un Güneş'in taç küresi denilen alanından toplamda yedi yıl sürecek yedi geçiş yapacak.

NASA'nın "aşırılıkların misyonu” olarak adlandırdığı bu araç saatte 430.000 mil yapacak. Bu, New York ile Tokyo arasındaki mesafeyi bir dakikadan az bir sürede kat etmesi anlamına geliyor.

İsmini halen hayatta olan 89 yaşındaki astrofizikçi Eugene Parker'dan alan Parker Solar Probe, NASA tarihinde ismini yaşayan bir bilim insanından alan ilk uzay aracı olma özelliğine sahip.

1958'de yayınladığı bir makalesinde güneş rüzgarı kavramını açıklayan Parker, kendi adını taşıyan misyonun "çok heyecan verici” olduğunu söyledi.

Güneş rüzgarı konusunda daha detaylı ölçümlere sahip olmak istediğini aktaran Parker, "Sürprizler olacağından eminim. Her zaman sürpriz vardır” dedi.

dpa/AFP/DÇ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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