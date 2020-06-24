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Bilim / Teknoloji

NASA, Güneş'in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi

24 Haziran 2020 21:54

Güneş'i gözlemleyen NASA misyonu Solar Dynamics Observatory (SDO), 10 yıl boyunca topladığı 425 milyon görseli bir araya getirip yüksek çözünürlüklü video olarak yayımladı.

Misyondan yapılan açıklamada 10 yıl boyunca Güneş'ten toplanan verilerin 20 milyon gigabyte olduğu belirtildi.

SDO'dan verilen bilgiye göre, her 0,75 saniyede bir Güneş'in görüntüsü yakalanıyor.

Ayrıca, Atmosfer İmaj Montajı adlı bir sistem de her 12 saniyede bir, ışığın 10 farklı dalga boyunda Güneş'in görüntüsünü alıyor.

Yayınlanan görüntüler ise Güneş'in dış atmosfer katmanı olan koronanın 17,1 nanometre dalga boyunda çekilen görüntüleri.

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