NASA: Göktaşı dünyaya teğet geçti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2014 RC adlı göktaşının dünyaya teğet geçtiğini açıkladı. NASA, göktaşının 40.000 km uzaktan geçtiğini ve dünya için bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Fakat uzmanlar pazar günü Nikaragua'nın başkenti Managua'nın yakınlarındaki bir araziye düşen göktaşı parçasının 2014 RC göktaşıyla ilgili olabileceğini düşünüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, genişliğinin 18 metre olduğu belirtilen göktaşının dünyaya en çok Pazar günü TSİ 20:18'de Yeni Zelanda'nın üzerinden geçerken yaklaştığı ifade edildi. NASA göktaşının ilk olarak 31 Ağustos'ta tespit edildiğini, dünyaya en çok yaklaştığı anda dünyanın merkeziyle ay arasındaki uzaklığın onda biri mesafede olduğunu açıkladı.

Patlama ve sarsıntıya neden olduğu ifade edilen nesnenin, şehrin havaalanına yakın bir yerde 12 metre uzunluğunda 5 metre derinliğinde bir çukur oluşturduğu belirtiliyor. Nikaragualı uzman Humberto Garcia "Göktaşından kopmuş olabilir. Bunun olması normal. Ancak üzerinde daha çok çalışmalıyız. Çünkü kaya da olabilir, buz kütlesi de" diye konuştu.

Geçen yıl Şubat ayında da Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bir göktaşı düşmüş, binden fazla insan yaralanmıştı.