NASA gök taşından numune toplayacak

Bennu adlı gök taşından kayaç örnekleri toplayacak Osiris Rex uzay aracı,
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas roketiyle
fırlatıldı.
Yaşamın
başlangıcıyla ilgili sorulara yanıt aranacak
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık
800 milyon dolar maliyete sahip misyonla Dünya üzerindeki yaşamın
başlangıcıyla ilgili sorulara yanıt aranacak. Gök taşına ulaşmak için 650
milyon kilometreden fazla yol kat edecek uzay aracı, 60 gram – 2 kilo
arasında kaya örneği ve tozdan oluşan numuneyi topladıktan sonra 2023'de
Dünya'ya geri dönecek.
NASA'da bir ilk
NASA Başkanı Charles
Bolden, "Etkileyici bir misyon ve ekibinin çok
önemli bir dönüm noktasını yaşıyoruz" dedi. Osiris Rex, NASA'nın
göktaşından numune toplayıp Dünya'ya geri getiren ilk aracı olacak. Daha
önce Japon Uzay Ajansı'na (JAXA) ait uzay
aracı "Hayabusa" bir göktaşına
inmiş topladığı numuneyi 2010 yılında Dünya'ya geri getirmişti.
Gök taşının haritasını çıkaracak
Gök taşına uçuşun yaklaşık
2 yıl sürmesi bekleniyor. Numunenin alınacağı
yerin tesbiti için 2020 Temmuz ayına kadar bekleneceğini belirten NASA
yetkilisi Gordon Johnston, "Önce Bennu'ya yaklaşacak, haritasını çıkaracak,
araştıracak ve numune için en güvenli ve bilimsel açıdan da en ilgi çekici
noktayı saptayacağız" dedi.
500 bin asteroid arasından seçildi
Bennu, bilinen 500 bin asteroid arasından seçildi. Bennu'nun yaklaşık 500
metre çapıyla ideal ölçülere sahip olduğu, karbon açısından zengin kayaçlar
bulundurduğuna dikkat çekiliyor. Osiris-Rex programının başkan yardımcısı
Christina Richey, "Bu parçalar Dünya'da ya da Güneş Sistemi'nin bir başka
gezegeninde yaşamı başlatmış olabilir" dedi.