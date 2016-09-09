NASA gök taşından numune toplayacak

Bennu adlı gök taşından kayaç örnekleri toplayacak Osiris Rex uzay aracı,

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas roketiyle

fırlatıldı.

Yaşamın

başlangıcıyla ilgili sorulara yanıt aranacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık

800 milyon dolar maliyete sahip misyonla Dünya üzerindeki yaşamın

başlangıcıyla ilgili sorulara yanıt aranacak. Gök taşına ulaşmak için 650

milyon kilometreden fazla yol kat edecek uzay aracı, 60 gram – 2 kilo

arasında kaya örneği ve tozdan oluşan numuneyi topladıktan sonra 2023'de

Dünya'ya geri dönecek.

NASA'da bir ilk

NASA Başkanı Charles

Bolden, "Etkileyici bir misyon ve ekibinin çok

önemli bir dönüm noktasını yaşıyoruz" dedi. Osiris Rex, NASA'nın

göktaşından numune toplayıp Dünya'ya geri getiren ilk aracı olacak. Daha

önce Japon Uzay Ajansı'na (JAXA) ait uzay

aracı "Hayabusa" bir göktaşına

inmiş topladığı numuneyi 2010 yılında Dünya'ya geri getirmişti.

Gök taşının haritasını çıkaracak

Gök taşına uçuşun yaklaşık

2 yıl sürmesi bekleniyor. Numunenin alınacağı

yerin tesbiti için 2020 Temmuz ayına kadar bekleneceğini belirten NASA

yetkilisi Gordon Johnston, "Önce Bennu'ya yaklaşacak, haritasını çıkaracak,

araştıracak ve numune için en güvenli ve bilimsel açıdan da en ilgi çekici

noktayı saptayacağız" dedi.

500 bin asteroid arasından seçildi

Bennu, bilinen 500 bin asteroid arasından seçildi. Bennu'nun yaklaşık 500

metre çapıyla ideal ölçülere sahip olduğu, karbon açısından zengin kayaçlar

bulundurduğuna dikkat çekiliyor. Osiris-Rex programının başkan yardımcısı

Christina Richey, "Bu parçalar Dünya'da ya da Güneş Sistemi'nin bir başka

gezegeninde yaşamı başlatmış olabilir" dedi.