NASA, gök cisimlerine verdiği ''Eskimo Bulutsusu'' ve ''Siyam İkizleri Galaksisi'' gibi ayrımcı isimleri artık kullanmayacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni politika değişikliği duyurusunda gök cisimlerine verdiği bazı isimlerin 'ırkçı ve ayrımcı' nitelik taşıdığını açıklayarak bu isimleri değiştirme kararı aldığını duyurdu. NASA, bu yönde ilk adım olarak NGC 2392'e verilen 'Eskimo Bulutsusu' adını değiştirmeyi kararlaştırdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, NASA yaptığı açıklamada "Eskimo, yaygın olarak Arktik bölgelerin yerli halkına empoze edilen, ırkçı bir geçmişe sahip kolonyal bir terim olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD ve Danimarka'daki ırkçılık karşıtı aktivistler, dondurma üreticisi firmalara ürünlere 'eskimo' adını vermeyi bırakmaları için baskı yapmıştı.

Kurumun açıklamasına rağmen web sitesinde bu ismin henüz değiştirilmediği görülüyor.

''Siyam İkizleri Galaksisi'' ismi ''Kelebek Galaksileri'' olarak değişecek

NASA'nın değiştirmek istediği bir başka isim ise 'Siyam İkizleri Galaksisi' olarak öne çıkıyor. Dünyadan 52 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bu cisme, Başak Galaksi Kümesi'deki NGC 4567 ve NGC 4568'nin henüz birleşme sürecindeki hali olduğu için bu isim verilmişti. Söz konusu ismi uygunsuz bulan NASA, cismin adını 'Kelebek Galaksileri' olarak değiştirmeyi planlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, kurumun hedefinin tüm isimlerin çeşitli ve kapsayıcı değerlerle uyumlu olmasını hedeflediğini ve bunu sağlamak için aktif olarak çalışacaklarını kaydetti.