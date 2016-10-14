NASA: Evrende 2 trilyon galaksi var

Astronomical Journal'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, evrende 2 trilyon galaksi bulunuyor.

Araştırma kapsamında Hubble Uzay Teleskopu'nun 20 yıldır topladığı verilerle oluşturan üç boyutlu bir model baz alındı. Buna göre, evrende şimdiye dek düşünülenden 20 kat daha fazla galaksi yer alıyor.

Bilim insanları, evrende bu kadar çok fazla sayıda galaksi olmasına şaşırmış durumda. Yine de teknolojideki gelişmelere karşın net bir sayıya ulaşmak zor.

Yeni araştırmalara göre, mevcut teknolojiyle "gözlemlenebilen evren” aslında var olanın yüzde 10'u civarında.

Araştırmayı yöneten Nottingham Üniversitesi'nde Christopher Conselice, "Evrendeki galaksilerin yüzde 90'ının daha araştırılması gerektiği konusu insanı şaşırtıyor” dedi.

Conselice, "Yeni teknoloji teleskoplarla bu galaksileri gözlemlediğimiz zaman kim bilir ne enteresan özelliklerle karşılaşacağız” şeklinde konuştu.

13 milyar yıl öncesine yolculuk

Conselice ve ekibi, Hubble'dan gelen verileri, evren tarihinde farklı dönemlerdeki galaksi sayılarını ölçmek için üç boyutlu bir modele döktü.

Analizle, evrenin doğuşunu sağladığına inanılan Big Bang/Büyük Patlama'ya çok yakın bir tarih olan 13 milyar yıl öncesine ulaşıldı.

Bilim insanları yeni matematik modelleri kullanarak teleskopların erişimi dahilindeki evrende bulunan galaksi sayısı konusunda bir veriye ulaştı.

Galaksi, gezegen sistemleri bulunan milyonlarca ya da milyarlarca yıldızın oluşturduğu bir sistem anlamına geliyor.

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AFP, BS/HS