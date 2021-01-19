NASA Dünya Gözlemevi: Türkiye ağır bir kuraklık yaşıyor

NASA Dünya Gözlemevi, Türkiye'nin 2021 başlangıcında 'ağır bir kuraklık' yaşadığını paylaştı. Dünya Gözlemevi'nden aktarılan bilgiye göre özellikle 15 milyon nüfuslu İstanbul çevresindeki pek çok rezervin 15 yılın en düşük su seviyesine geldiği belirtildi.

NASA Dünya Gözlemevi tarafından paylaşılan incelemede "2021 başlarken Türkiye, ağır bir kuraklık yaşıyor. En kalabalık şehir olan İstanbul çevresinde çok sayıda rezerv son 15 yılın en düşük su deposu seviyesine indi. Durum devam ederse ekin üretimi tehlikeye girebilir" ifadeleri yer aldı.

Kuraklığın yağmur oranlarının düşük olduğu birkaç mevsimin ardından geldiği belirtildi. 2019'un yaz ve bahar aylarında yağmur yoksunluğu nedeniyle rezervlerdeki su seviyesinin küçüldüğü ve daha sonra 2020'nin son beş yılın en kurak yılı olduğu hatırlatıldı. Türkiye'de Temmuz 2020'den bu yana hemen hemen tüm bölgelerin ortalamadan düşük yağmurla karşılaştığı vurgulandı.

İncelemede "Konya Ovası'nda çiftçiler, Temmuz-Aralık 2020 arasında 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 daha az yağış gördü. Son altı ayda yağış olmaması, tahıl hasadını önemli ölçüde azalttı ve çiftçiler için kuraklık uyarılarını tetikleyerek gelecekteki mahsul üretimini tehlikeye soktu" denildi.

NASA Dünya Gözlemevi'nin paylaştığı harita, Yerçekimi Geri Kazanımı ve İklim Deneyi (GRACE-FO) uyduları tarafından ölçülen yeraltı suyu depolarının durumunu gösteriyor. Mavi alanların normalden daha fazla suya sahip olduğu, turuncu ve kırmızıların ise daha az suyu olduğu belirtildi.

Akiferlerdeki yeraltı suyunun ekin üretimi ve içme suyu için temel bir kaynak olduğu, kurak dönemleri de geçirirken elzem olduğu vurgulandı.

İkinci haritada ise, 11 Ocak 2011 tarihinde kök bölgelerdeki toprak nemliliği gösteriliyor. Topraktaki nemliliğinin tarım için önemli olduğu çünkü ekinleri büyütebilmek için doğal su kaynağı olduğu belirtildi.