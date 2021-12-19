NASA'dan Tuz Gölü paylaşımı: Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi Twitter hesabı üzerinden Tuz Gölü’nün su miktarının 1988 yılları ile 2020 yılları arasındaki değişimini paylaştı. Paylaşımda göldeki su miktarının son 33 yılda ciddi derecede azaldığı gözlemlendi.

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Tuz Gölü de kuraklıktan etkilenen alanların başında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar, gölün çekilme oranının kuraklık sebebiyle yüzde 65’e yaklaştığını, gittikçe küçüldüğünü ve sulama konusunda oldukça dikkatli olunması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi de NASA, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide gölün endişe verici durumunu bir kez daha gösterdi.

NASA, resmi Twitter hesabı üzerinden Tuz Gölü’nün su miktarının 1988 yılları ile 2020 yılları arasındaki değişimini paylaştı. Yayımlanan görüntülerde, Tuz Gölü’nün su miktarında fazla bir azalma olduğu, hatta 2008 ila 2016 yıllarının yaz mevsiminde gölde neredeyse hiç su kalmadığı, tamamen kuruduğu gözlemlendi. 2020 yılında ise göldeki su miktarının oldukça az olduğu ortaya çıktı.

NASA, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: “Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, artık zar zor küçük bir su birikintisi kadar yer kaplayabiliyor.” Bunun yanı sıra NASA, internet sitesinden yayınladığı raporda da gölü “kuruma tehlikesi ile karşı karşıya” olarak nitelendirerek yok olma tehlikesinin altını çizdi.