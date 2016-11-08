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Yaşam
Deutsche Welle

NASA astronotu uzayda oy kullandı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki kozmonotla görevine devam eden astronot Shane Kimbrough'un, ABD'deki başkanlık seçimi için oy kullandığını duyurdu.

08 Kasım 2016 17:19

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD vatandaşı astronot Shane Kimbrough'un, ABD Başkanlık Seçimleri kapsamında oyunu uzayda kullandığı açıklandı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Kimbrough, oyunu vermek için memleketi Texas'taki devlet kurumları tarafından sağlanan elektronik bir seçim pusulasından yararlandı. Astronot, tercihini yaptıktan sonra pusulayı e-posta yoluyla NASA'ya ulaştırdı. Daha sonra NASA pusulayı Kimbrough'un seçim bürosuna iletti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Kimbrough'a, Rus kozmonotlar Sergej Ryschikov und Andrej Borissenko eşlik ediyor. Gelecek hafta ekibe bir Rus, bir Fransız ve bir de Amerikalı astronotun daha katılması bekleniyor.

1997'den beri

ABD'li astronotlar 1997 yılından beri uzayda yaptıkları görev süresince oy kullanma hakkına sahipler.

Kimbrough, uzayda dört ay görev yapmak üzere 19 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etmişti. Astronotun oyunu kime verdiği ise bilinmiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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