NASA astronotu, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'u yardı: Soyunma odası gibi kokuyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Victor J. Glover, uzayda film çekme projesi üzerinde çalışan Tom Cruise'u Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güçlü kokusu ve uzay yürüyüşleri gerçekleştirmenin zorluğu konusunda uyardı.

NASA astronotu ve Cruise arasındaki konuşma, ABD uzay ajansının ‘Uzaydaki Beden’ adıyla geçen podcast'inde gerçekleşti. SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılan ilk mürettebatlı görevdeki NASA astronotlarından biri olan Victor J. Glover, Amerikalı aktör Tom Cruise'la uzayda çekeceği film hakkında sohbet etti ve ona bazı konularda bilgi verdi.

"ISS nasıl kokuyor?" sorusunu yanıtlayan Glover, "Kokuyu güçlü şekilde fark ediyorsunuz ve sonra buna alışıyorsunuz" dedi.

Astronot, ISS'nin içindeki kokunun daha da kötüleştiği yer olan banyo ve vücut geliştirme ekipmanlarının bulunduğu modül hakkında Cruise'u uyardı ve buranın en kokulu yer olduğunu söyledi. Uzay istasyonunun bu kısmındaki kokuyu daha iyi açıklamak için Glover, "Buradaki kokuyu Dünya'daki bir soyunma odasına benzetebiliriz" dedi.

Öte yandan, ISS'nin genel olarak dünyadaki bir hastane gibi koktuğunu söyledi.

Glover, Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla UUİ'ye giden mürettebatın üyesiydi.

Cruise, istasyonda aksiyon filmi çekmek için 2020'de SpaceX'le anlaşmıştı.