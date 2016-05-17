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Bilim / Teknoloji

NASA, astronotların rutin bir gününü Snapchat'ten paylaştı

NASA, paylaşımlarını "Uzayda bir gün" başlığı altında sürdürecek

17 Mayıs 2016 17:24

Dünya ile sınırlı kalmayıp, 1958’den bu yana kainata dair birçok araştırma ve faaliyette bulunan Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi(NASA), Snapchat aracılığıyla kullanıcıları ile buluştu. Shiftdelete.com'un haberine göre, NASA, astronomların, astronotların sıradan bir gün içerisinde yaptıklarını, kurumsal bünyesinden çıkarak eğlenceli bir şekilde takipçilerine ulaştırdı.

Kullanıcılarla buluşturulan paylaşımların içeriğini ise astronotların uzay mekiği içerisindeki hareketleri, yemek sırasında karşılaştıkları sorunlar vb. görüntüler oluşturdu. Dün itibariyle kullanıcılara buluşan NASA çalışanı ise Sefer 47 Görevi’nden Komutan Tim Kobra oldu.

NASA’nın uzay ve uzaya dair paylaşımlarını “A Day In Space!” (Uzayda bir gün) başlığı altında sürdüreceği Engadget'ta yer alan haberde ifade edildi. 

 

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