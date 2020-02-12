NASA astronot arıyor; işte Ay'a ve Mars'a gitmek için gereken kriterler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar alacağını duyurdu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, uzay ajansı salı günü, önümüzdeki yıllarda mürettebatlı uzay görevlerini artırma planı için şu anda 48 aktif personelin bulunduğu astronot birliklerini güçlendirmek istediğini açıkladı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Farklı astronot birliklerinde görevlendirmek üzere yetenekli kadın ve erkekler alacağız" dedi. Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"NASA 2 Mart'tan itibaren astronot başvurularını almaya başlayacak. Yeni astronotlarımız yıldızları keşfetmek için gerekli özelliklere sahip olmalı."

Kriterler neler?

Uzay ajansının internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak.

Bunun yanında itibarlı bir kurumda mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriter.

Uzay ajansı yüksek lisans derecesi yerine şu deneyimleri de kabul ediyor: