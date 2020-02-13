NASA astronot adayları için ilan verdi: Ay'a ve Mars'a gitmek için gerekli kriterler belli oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay ve Mars görevlerinde yer alacak yeni astronotlar için ilan verdi.

NASA'nın yayınladığı ilanda, ajansın bu yıl Amerikan topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeye hazırlandığı, bununla birlikte Ay ve Mars misyonları için 2-31 Mart tarihleri arasında başvuruları kabul edeceklerini bildirdi.

Mevcut 48 aktif personelin bulunduğu astronot birliklerini güçlendirmek istediklerini kaydeden NASA, önümüzdeki yıllarda mürettebatlı uzay görevlerini artırma planı dahilinde müstakbel Artemis Jenerasyonu astronotlarını eğiteceklerini belirtti.

Sputnik'in haberine göre NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Farklı astronot birliklerinde görevlendirmek üzere yetenekli kadın ve erkekler alacağız" dedi. Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi: "NASA 2 Mart'tan itibaren astronot başvurularını almaya başlayacak. Yeni astronotlarımız yıldızları keşfetmek için gerekli özelliklere sahip olmalı."

​Başvurular için gerekli temel koşullar arasında şunlar bulunuyor:

- ABD vatandaşı olmak,

- Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak

ya da

- İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak,

- Osteopatik tıp doktoru olmak

- Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek.

Adayların ayrıca ilgili alanlarda iki yıllık mesleki deneyim sahibi olması ya da jet uçaklarında en az bin saat kaptan pilotluk yapmış olması gerekiyor.

NASA 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilecek 350 kişi seçti. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki varlığının 20. yılını kutlayan ajans şimdi de gelecek görevler için "Artemis Jenerasyonu" diye adlandırılan yeni nesil astronotlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor.