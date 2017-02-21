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Yaşam
Deutsche Welle

NASA 60 bin yaşında mikroorganizma keşfetti

NASA araştırmacıları Meksika'daki bir mağara sisteminde 10 ila 60 bin yaşlarında olan toplam 100 civarında mikroorganizma keşfetti.

21 Şubat 2017 00:14

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da görev yapmakta olan araştırmacılar, Meksika'da bulunan bir mağara sisteminde 60 bin yıl önce yaşamış bir grup mikroorganizma keşfetti. Mikroorganizmalar kristaller içinde kapana kısılmış halde bulundu.

NASA Astrobiyoloji Enstitüsü yöneticisi Penelope Boston, ABD'nin Boston kentinde düzenlenen bir konferansa katılarak keşifle ilgili bilgileri paylaştı. Boston, başta 10 ila 60 bin yıl yaşında olan bakteriler olmak üzere yüz civarında farklı mikroorganizma keşfedildiğini belirtti. Bu kümenin yüzde 90'lık kısmını Dünya üzerinde daha önce hiçbir şekilde rastlanmamış olan mikroorganizmaların oluşturduğunun altını çizen Boston, henüz tanınmayan bu mikropların sülfit, mangan ve bakır oksitle beslenmiş olduğunu söyledi.

Keşif alanının Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunan ve şu an aktif olmayan Naica kurşun ve çinko madeni olduğu belirtildi. Mikroorganizmalar burada yaklaşık 800 metre derinliğindeki bir mağara sisteminde bulundu. Söz konusu mağara sisteminin büyük ve eski bir volkanik yarığın üst kısmında yer aldığı ifade edildi.

Penelope Boston, yapılan keşfin "başka gezegenlerde de yaşama elverişli olmayan koşullarda hayatta kalmış olan mikroorganizmalar olabileceğine dair umutları artırdığını" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/BÜ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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