NASA "tekno imza" ile uzayda yaşam belirtisi arayacak

Sibel Deniz / İstanbul, 5 Ekim (DHA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) \"tekno imza\" arama çalışmalarını genişleterek çok yakında yeniden, uzayda yaşam belirtisi aramaya başlayacak.

Tekno imzalar, \"Genlik modülasyonu (AM) ya da frekans modülasyonu (FM) radyo dalgaları gibi, doğal olarak meydana gelme olasılığı olmayan ve zeki yaşam formları tarafından yapılma olasılığı olan işaretler ya da sinyaller\" olarak biliniyor. Bilim insanları, evrende yalnız olup olmadığımızı saptamada kendilerinin kilit bir rol oynadığını düşünüyor.

ABC\'nin The World Today’de yer alan haberine göre, Pennsylvania Devlet Üniversitesi, Astronomi ve Astrofizik Profesörü, Jason Wright, \"İnanıyorum ki sonunda bir şeyler keşfedebiliriz ve bu bir temas olmayacak, bir iletişim olmayacak, kısaca bulduklarımızı sadece uzaktan inceleyeceğiz\" dedi ve ekledi:

\"90’ların başından beri, NASA, dünya dışı teknoloji ya da dünya dışı yaşam formu belirtisi aramak için neredeyse hiç para harcamadı, fakat bu yılın bütçesine bakılırsa, NASA’nın bu konuda çalışma yürütmesi için biraz para ayrılabilir.\"

Haberde yer alan bilgiye göre, Profesör Jason Wright ve çalışma arkadaşları, yaşam belirtisi arama çalışmalarının nasıl tekrar hareketlendirilebileceği üzerine fikirleri tartışmaya yönelik NASA semineri için ABD’de toplandı.

Samanlıkta iğne aramak

Haberde, Avustralya Uzay Endüstrisi Derneği (SIAA) Kurulu Direktörü ve Flinders Üniversitesi, Uzay Arkeoloğu Alice Gorman, tekno imzaların, bir toplum ya da bir kültürün başka bir gezegende endüstriyel faaliyetlerde bulunabileceği fikri etrafında oluşturulduğunu söylediği belirtildi. Ardından, \"Bu endüstriyel faaliyetler uzay-tabanlı ya da Dünya-tabanlı teleskop tarafından saptanması mümkün olan bir etki alanı oluşturacak\" dediğine yer verildi.

Araştırma on yıllar boyunca sürerken, Dr. Gorman bunun, bu çapta bir araştırma için gerçekten çok kısa bir süre olduğunu belirtti ve \"Galaksi hayal edilenin de ötesinde büyüklükte ve bunun dışında diğer öteki galaksiler de var. Bu göz önüne alındığında iş samanlıkta iğne aramaya dönse de NASA oyuna geri dönüyor\" diye ekledi.

Yaşam formlarının olması muhtemel, fakat insanlar bunu saptayabilecek mi?

Avusturalya’da, Breakthrough Listen projesi için çalışan bir radyo astronomu olan Danny Price, \"Şu ana dek uzaylılar bulunmadı ve bunu bulmak bizim nihai hedefimiz. Bu gerçekten tam bizim aradığımız şey. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler düşünüldüğünde, bulunan bir sürü enteresan şey var. Bu yanlış pozitiflerin bazıları heyecan verici yeni astrofiziksel fenomen haline geldi\" dedi.

Ayrıca, Dr.Price keşfedilen ilk titreşen yıldızların (nötron yıldızı) uzaylılardan gönderilen sinyaller olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden, bunların \"küçük yeşil adamlar-KYA\" şeklinde isimlendirildiğini ve gezegenimizin ötesinde de yaşam bulma ihtimali konusunda \"iyimser\" olduğunu, ancak, bu yaşam formlarını bizim bulup bulamayacağımızın da başka bir soru olduğunu ekledi.