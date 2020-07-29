NASA: 190 metrelik asteroit Dünya’nın yakınından geçecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 84 ila 190 metrelik bir asteroidin 5 Ağustos Çarşamba günü Dünya’nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, bilim insanları tarafından 14 Ağustos 2009’den bu yana takip edilen “2009 PQ1” adlı göktaşı, 5 Ağustos’da Türkiye saatiyle 19.35’te Dünya ile en yakın konuma gelecek.

NASA’nın öngörülerine göre, Dünya’ya yaklaşık 2,7 milyon km uzaklıkta geçecek.

Adı, Dünya’ya yakın asteroit grubu Apollo listesinde yer alan 2009 PQ1’ın Dünya ile çarpışabileceği öngörülmüyor.

2009 PQ1’in bir dahaki sefere 2137’de Dünya’ya yaklaşması bekleniyor.