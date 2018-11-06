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Bilim / Teknoloji

NASA 14 yıl önce düşen uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı

06 Kasım 2018 19:52

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.
NASA’nın websitesinde fotoğrafı, “Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil” notuyla paylaştı.
NASA açıklamasında, Genesis’in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot uzay mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı duyuruldu.
Açıklamada, çakılmaya rağmen, mekikten, normal şartlarda atmosfer tarafından yansıtılacak olan,  güneş rüzgarı partikülleri elde edildiğini ve bu partüküllerin incelenecek durumda oldukları belirtildi.
Genesis sayesinde güneşin yapısı ve güneş sisteminin farklı bölgelerindeki element dağılımı ve milyarlarca yıl önce güneş ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgiler elde edildiği duyuruldu. (Fotoğraflı)

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