Narlıdere Belediyesi'nden ‘yeşile boyama’ açıklaması

İzmir’de, Narlıdere Belediyesi’nin Yaşar Kemal’in adının verildiği rekreasyon alanının çevresindeki yamaçları yeşile boyamasına açıklama geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur yaptığı yazılı açıklamada “Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi Projesi fiziki olarak zor şartlar altında gerçekleştirilen bir projedir. 87 derecelik şevlerin söz konusu olduğu alanda yeşillendirme, ağaç ve çim ekimi yapılmaktadır. Böylesi kayalık ve dik alanlarda tüm dünyada uygulanan ‘Hydroseeding’ sistemi Yaşar Kemal kültür ve Sanat Vadisi Projesi’nde de uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Batur, haberlere boyama olarak yansıyan işlemin, “çim tohumu, torf, malç, gübre ve ilacın su ile homojen bir şekilde karıştırılarak alana püskürtülmesi” olduğunu açıkladı. Batur, alanın yeşillendirilmesi için 10 bin ağaç dikildiğini aktardı.

Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı açıklamayı eleştiren Batur, “AKP’li belediyeler olan Mamak, Karabük ve Düzce Belediyeleri’nin de aynı uygulamayı ‘ Türkiye’de bir ilk’ şeklinde övünerek açıklarken niye sesin çıkmadı diye adama sorarlar. Ağzı olan konuşuyor işte” dedi.

Batur, “Ayrıca yarın Saat:10.00 itibari ile ‘Hydroseeding’ uygulamasına devam edeceğiz, merak eden, görmek isteyen gelip görebilir” ifadesini kullandı.