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Çevre

Açılışa kadar yeşillendiremedikleri alanı boyadılar!

Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi Rekreasyon Alanı, 4 Kasım'da Kılıçdaroğlu tarafından açılacak

18 Ekim 2016 01:17

İzmir Narlıdere'de, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren usta yazar Yaşar Kemal'in adının verildiği rekreasyon alanının çevresindeki yamaçlar, açılış töreni öncesi yeşile boyandı.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı alanın önümüzdeki günlerde yapılması planlanan açılış töreni öncesi alanın çevresinde kazılmış olan yamaçlar yeşile boyanarak  görüntüye “makyaj” yapıldı.

Törene hazırlık

Narlıdere 2. İnönü Mahallesi'ndeki Beyaz Vadi'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı “Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi Rekreasyon Alanı” 4 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılacak.

80 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede düğün salonları, kafeteryalar ve çeşitli spor aktiviteleri için alanlar yer alıyor.

Her iki belediye tarafından "Prestij projesi" olarak tanıtılan ve toplam 7 milyon TL'ye mal olması beklenen Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi, bitki ve ağaçlarla yeşillendirilmek yerine, yeşil boya ile makyajlanarak açılış törenine hazırlanıyor.

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