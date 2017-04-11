T24 LogoT24 Logo
Sağlık

"Nargileye uyuşturucu özelliği olan bitkileri katıp içiyorlar"

Tütün endüstrisi, gençleri hedef alarak nargile tütünlerinde şekerli ve aromalı katkı maddeleri kullanıyor

11 Nisan 2017 12:11

20’nci Türk Toraks Derneği Kongresi’nde konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, nargileye tütünle birlikte uyuşturucu özelliği olan bazı bitkilerin (afyon, maraş otu vb.) de karıştırıldığını öne sürdü.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, yapılan anketlerde kullanıcıların nargilenin zararsız olduğunu düşündüğünün saptandığını belirten derneğin Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Dr. Çağla Uyanusta Küçük, "Aromalı ve meyveli şekilde pazarlanan bu ürünlerin zararsız ya da sigaradan daha az zararlı olduğu imajı yaratılıyor. Ancak gerçek farklı. Nargile dumanındaki zehirli maddeler korkutucu boyutta, sigaradan 50 kat daha zararlı. Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksek" dedi.

Aromatik tütünlerde bulunan şekerin yanmasıyla ortaya çıkan toksik maddeler ve bunların nikotinle etkileşimi nargilenin bağımlılık yapıcı etkisini artırıyor. Tütün endüstrisinin özellikle gençleri hedef alarak nargile tütünlerinde şekerli ve aromalı katkı maddeleri kullandığı biliniyor. Amaçları tütünün içimini kolaylaştırarak genç damak zevkine uygun hale getirmek ve yanı sıra bağımlılık yapıcı etkisini artırmak. 

ETİKETLER

Türk Toraks Derneği KongresiAli Fuat Kalyoncunargiletütünuyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24