Nardis Jazz Club konserleri çevrim içine taşınıyor

T24 Kültür-Sanat

Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan Beyoğlu’ndaki caz kulübü Nardis’in yeni konserleri, 22 Nisan-4 Mayıs günleri arasında çevrim içi biletli (35 TL, erken dönem indirimiyle 25TL) olarak izlenebilecek.

sahneport.com üzerinden bilekleri satın alınabilen serinin ilk konseri 22 Nisan’da Selen Gülün Trio ile başlayacak. Piyanist, besteci ve şarkıcı Selen Gülün’e elektrik basta Alper Yılmaz ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek. Selen Gülün Trio, Nardis performansları için ‘Sürprizler’, ‘Başka ve Yollar’ albümlerinden seçilmiş parçalardan oluşan retrospektif bir repertuvar hazırladığını söyledi.

27 Nisan’da Kerem Türkaydın Quartet, Nardis sahnesinde olacak. 2018 yılında yayımladığı ilk albümü ‘Candid Music’ ile dinleyicilerin ve eleştirmenlerin övgüsünü toplayan sanatçıya trompette Şenova Ülker, davulda Fırtına Kıral, kontrbasta Enver Muhammedi eşlik edecek. Türkaydın, dörtlüsüyle ‘Candid Music’ albümünden parçalar ve caz standartlarından örnekler seslendirecek.

30 Nisan’da ise Dünya Caz Günü özel konseriyle Anıl Şallıel Quartet sahne alacak. Saksafondaki başarısıyla caz sahnesinin parlayan yıldızları arasında yer alan Şallıel’e piyano ve keyboard’da Tolga Erzurumlu, basta Mehmet Özen ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

2 Mayıs’ta Nardis sahnesine Kaan Bıyıkoğlu Quartet konuk olacak. Türkiye’nin en önemli caz piyanistlerinden Kaan Bıyıkoğlu’na saksafonda Batu Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

Konser serisinin kapanışını 4 Mayıs’ta Cem Tuncer Trio yapacak. Gitarist Cem Tuncer’e tenor saksafonda Engin Recepoğulları, basta Volkan Topakoğlu eşlik edecek.

Nardis sahnesinden bant kaydı olarak yayınlanacak konserler, 1 yıl süre ile erişime açık olacak.