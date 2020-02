Narcos'un yıldızlarından Pedro Pascal, Wonder Woman 2'nin kadrosuna dahil oldu

Game of Thrones ve Narcos gibi diziler ile adından söz ettiren Pedro Pascal, Wonder Woman 2'nin kadrosuna katıldı. Gal Gadot ve Kristen Wiig'in dahil olduğu ve Wonder Woman filmi büyük bir başarı yakalamıştı.

Variety'nin haberine göre Wonder Woman filmlerinin yönetmeni Patty Jenkins'le tekrar buluşacak olan Pedro Pascal, ünlü yönetmen ile Exposed isimli filmde birlikte çalışmıştı.

Game of Thrones ve Narcos gibi dizilerde aldığı roller ile yükselişte olan Pascal, Wonder Woman 2'de oynayacağı kritik rol ile bu yükselişi daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

Soğuk Savaş döneminde geçecek olan ikinci filmde, Diana'nın ilk filmdeki romantik ilişkisi olan Steve Trevor da yer alacak. Çekimleri Mayıs ayında başlayacak olan Wonder Woman 2'nin 1 Kasım 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. Bakalım Wonder Woman 2, DC'nin son zamanlardaki kötü imajını yıkabilecek mi?