Nar Photos seçkisinden yılbaşı armağanı imzalı fotoğraflar

Bağımsız fotoğraf kolektifi Nar Photos, yılbaşı için bir fotoğraf edisyonu hazırladı.

Yılbaşı armağanı olmak üzere oluştutrulan seçki, isteklilere 20x30 cm. boyutlarında basılarak ustalarının imzasıyla gönderilecek.

Nar Photos'un yeni dönem çalışmaları için kaynak yaratmayı da amaçlayan edisyon kapsamında 15 fotoğraf, ustalarının imzasıyla satışa sunuldu.



Nar Photos'tan yapılan edisyon duyurusu şöyle:

Sevgili NarPhotos Destekçileri, yeni bir yıla girerken birbirimizden haberdar olmayı sürdürebilmek umuduyla bir fotoğraf edisyonu hazırladık.





Niyetimiz biriktirdiklerimizi sizlerle paylaşırken kolektifin yeni dönem çalışmaları için ortaklaşa bir kaynak yaratabilmek. Hepimiz için daha iyi bir yıl ve hayat dileğiyle...





Edisyonda yer alan fotoğraflar 20x30 cm olarak basılacak ve fotoğrafçısı tarafından imzalanmış olarak sunulacaktır.



Detaylı bilgi için Gençer Yurttaş (genceryurttas@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz."

Nar Photos hakkında

"Nar Photos, belgesel fotoğrafı 'dünyayı anlamak ve anlatmak' için görsel bir araç olarak gören fotoğrafçıların 2003 yılında kurduğu bağımsız bir kolektif.



İnsan hayatının farklı hallerini göstermeyi amaçlıyor. Nar Photos fotoğrafçıları fotoğrafın işlevinin, plastik ve estetik değerinden daha önemli olduğuna inanarak verilen hazır bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine daha fazla soru sormayı tercih ediyor.

Foto-röportajları; halihazırda var olan koşulları kabul edip korumak yerine, değiştirmeye çalışmak fikriyle üretiyor.



Serdar Darendeliler: Nar Photos, ülkemizde özellikle ‘80 darbesinden sonra sekteye uğrayan kolektif hareket etme pratiğinin 2000’li yılların başında fotoğraf alanında vücut bulan ilk örneklerinden biri.



1999 depreminin ardından İzmit Eski Cephanelik Çadırkenti’nde el yordamıyla başlayan ama zamanla konusunda en önemli inisiyatiflerden biri haline gelen ve başka şehirlere de yayılan ‘Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi’ ve World Press Photo’nun 2001 yılında Fotoğraf Vakfı Girişimi’yle ortaklaşa başlattığı seminer dizisi, Nar Photos’un kuruluşuna öncülük ve aracılık eden iki halka.



İlk örnekte birlikte hareket etmenin kolaylaştırıcı gücünü, ikinci örnekte de fotoröportaj üretmeye dair evrensel ipuçlarını keşfeden bir ekip tarafından kurulan Nar Photos, o günden bugüne fotoğrafı yaşadığımız çağa tanıklık etmek, dünyayı anlamak ve ifade etmek için görsel bir araç olarak kullanıyor."