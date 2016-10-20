Napoli zaferi İtalyan basınında: Kara gece!

Corriere dello Sport, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Napoli’yi deplasmanda 3-2 yenmesini "Kara gece" olarak değerlendirdi.

İtalyan spor basınının önde gelen spor gazeteleri, Beşiktaş’ın galibiyetiyle ilgili haberlerinde genel olarak "Napoli’de kâbus" başlığında birleşti.

La Gazzetta dello Sport: Napoli her şeyi çöpe attı

Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport’un sürmanşetinde "Napoli’de Türk işi" başlığını kullandığı maç haberinin alt başlığında da "Beşiktaş’a fazla hediye ve kendi evinde ilk mağlubiyet" ifadesiyle maçın 3-2 bittiğini belirtilerek, Jorginho, Reina ve Insigne’nin hataları, Gabbiadini’nin yedekten oyuna girip gol atmasının da yeterli olmadığı kaydedildi.

Maçla ilgili iç sayfadaki haberlerde de "Napoli her şeyi çöpe attı" denilirken, "Çok kötü savunma ve bir de değerlendirilemeyen penaltı. Beşiktaş 3 puana teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport, Napoli’nin geçtiği zor döneme dikkati çekerek, “Napoli için zor bir dönem: Sarri tarih yazıyor; Şampiyonlar Ligi’nde San Paolo’da yenilmemişti. İşte şimdi kriz başladı.” diye yazdı.

Maç haberinde Napoli’nin 17 şut çekip, 17 korner attığını buna karşılık Beşiktaş’ın ise sadece 3 şut çekip, 3 gol bulduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport: Napoli'de kâbus

İtalya’nın bir diğer önemli spor gazetesi Corriere dello Sport da "Napoli’de kabus" diye maç haberini sürmanşetten verirken, Lorenzo Insigne’nin penaltıyı kaçırdığı, oyunu belirleyen golün ofsayttan geldiğini savundu.

Gazete, "Defansta hata yapan Napoli’yi Türkler vurdu. Mertens ve Gabbiadini gol atan isimler oldu ama yeterli değil" yorumunu yaptı.

İtalyan spor gazetesi iç sayfalarda ise "Napoli’de kara gece. Aboubakar’ın ofasayttan attığı golle Beşiktaş, galibiyete imza attı" ifadelerine yer verdi.

Maçın en iyi oyuncusu olarak 8 puan veren gazete, uzun süren durgunluk döneminin ardından Kamerunlu golcünün herkesi şaşkınlığa uğrattığı değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakanın Rus hakemi için 6 puan veren Corriere dello Sport, penaltılar üzerindeki kararının doğru olduğunu ama Aboubakar’ın attığı golde ofsayt olduğunu görmediğini ve golü verdiğini yazdı.

Corriere dello Sport, Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri’ye ayrı parantez açarken, "Fabri, mucizeler fabrikası: Mertens’in 2 pozisyonu ve 1 penaltı kurtardı, gecenin kahramanı. Takım arkadaşlarının onu kucaklamaları ve elini öpmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer spor gazetesi Tuttosport da "Napoli’de kâbus" başlığıyla maç haberini duyurdu.