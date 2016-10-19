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Spor

Napoli emniyeti, Beşiktaş taraftarını uyardı

Napoli, İtalya'nın suç oranı en yüksek şehirlerinden biri

19 Ekim 2016 12:26

Napoli emniyeti, maçı statta izlemeye gelen Beşiktaş taraftarlarına uyarılarda bulundu.

İtalya’nın suç oranı en yüksek şehirlerinden Napoli'de mavi-beyazlı takımın fanatikliğiyle ünlü taraftarları işi holiganlığa vardırabiliyor.

2 bin 500'i aşkın Türk taraftarın da San Paolo Stadı'nda Beşiktaş'ı destekleyeceği karşılaşma, UEFA tarafından ‘çok riskli' ilan edildi.

 

Yan kesicilik ve gasp uyarısı

 

Geniş güvenlik tedbirleri alan Napoli emniyeti, kente gelen siyah-beyazlı futbolseverlerin yankesicilik ve gaspa karşı da dikkatli olmasını istedi.

Beşiktaş kulübü ise maçtan 4 saat önce tüm taraftarların Stazione Marittima Limanı'nda toplanıp, polis kontrolünde stada toplu gitme zorunluluğunu duyurdu. 3 Türk polis de takviye olarak maçta görev yapacak. Geçen sezon Napoli-Legia UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında olaylar çıkmıştı.

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