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Yaşam

Napoléon'un mektubu 187.500 euroya satıldı

Napoléon Bonaparte'ın Kremlin'i havaya uçurağını yazdığı 200 yıllık mektup açık arttırmada 187.500 euroya alıcı buldu

03 Aralık 2012 10:39

Fransa İmparatoru Napoléon Bonaparte'ın 200 yıllık mektubu Paris yakınlarında yapılan açık artırmada 187.500 euroya satıldı.

Paris'te mektup ve el yazmaları üzerine uzmanlaşan bir müze tarafından satın alınan mektup önceden tahmin edilen miktarın on katından fazlasına alıcı buldu.

Osenat müzayede salonunun müdürü Jean-Christophe Chataignier'ın son derece ender' diye nitelediği Napoléon'un "Kremlin'i ayın 22'sinde saat 03'te havaya uçuracağım" mesajını yazdığı mektup  10-15 bin euro arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Napoléon'un Rusya'ya yönelik başarısız işgalinden kalan 20 Ekim 1812 tarihli, "Nap" imzalı ve şifreli mektup, Paris'te bulunan dışişleri bakanı Hugues-Bernard Maret'ye gönderilmiş.

Bonaparte, mektubunda Rusya seferinde yaşadığı sıkıntıları açıkça dile getiriyor, "Fransız ordusunun hastalıklar, soğuk ve açlıkla boğuştuğunu ve Moskova'dan çekilmekte olduğunu" anlatıyor. "Süvarilerimin üstü başı paramparça, çok sayıda at ölüyor. En kısa zamanda yenileri alınsın." diyor. (BBCTürkçe)

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