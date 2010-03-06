Naomi'nin şoförü şikâyetini geri aldı

T24

27 yaşındaki şoför polise araçtayken, Campbell’in kafasına vurması sonucu başını direksiyona çarptığını, gözünün altının zedelendiğini söylemişti. Trafik polisinin yanına gittiğini söyleyen şoför, Campbell’in kaçtığını anlatmıştı. Medjina’nın şikâyetini neden geri aldığı ve ifadesini değiştirdiği bilinmiyor. Bunda tekrar ceza almaktan korkan Campbell’ın payı olduğu düşünülüyor.