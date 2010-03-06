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Naomi'nin şoförü şikâyetini geri aldı

Naomi Campbell’ın şoförü, polisi işe karıştırdığı için pişman olduğunu söyledi, modelden özür diledi.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Salı günü aralarında yaşanan kavgadan dolayı pişman olduğunu söyleyen Naomi Campbell’ın şoförü, polisi işe karıştırdığı için pişman olduğunu söyledi, modelden özür diledi. Şoför Miodrag Medjina, “Aşırı tepki verdim, Campbell’dan özür dilerim” dedi.

Naomi Campbell - FOTO GALERİ

27 yaşındaki şoför polise araçtayken, Campbell’in kafasına vurması sonucu başını direksiyona çarptığını, gözünün altının zedelendiğini söylemişti. Trafik polisinin yanına gittiğini söyleyen şoför, Campbell’in kaçtığını anlatmıştı. Medjina’nın şikâyetini neden geri aldığı ve ifadesini değiştirdiği bilinmiyor. Bunda tekrar ceza almaktan korkan Campbell’ın payı olduğu düşünülüyor.


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