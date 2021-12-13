Naomie Harris: Bir film seçmesinde büyük bir yıldız tarafından cinsel tacize uğradım

Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomie Harris, son projelerinden birinde bir cinsel taciz vakası yaşandığını ve kendisine tacizde bulunan kişinin hemen işten atıldığını söyledi. Harris, bir başka olayda ise bir filmin seçmeleri sırasında “ünlü bir oyuncunun tacizine uğradığını” söyledi.

Daily Maily on Sunday’e konuşan son üç James Bond filminde Moneypenny karakterini canlandıran Harris, anlattığı taciz olaylarına ilişkin isim vermedi.

Harris, bir seçme sırasında “büyük bir yıldızın” elini eteğinden içeri götürdüğünü söyledi. Harris “Aşıl şaşırtıcı olan seçme yönetmeni ve yönetmen de oradaydı ve çok büyük bir yıldız olduğu için hiçbir şey söylemediler” dedi.

Harris, bu olaydan daha sonra yaşanan, son yer aldığı bir projede uğradığı cinsel tacizi hemen ihbar ettiğini ve tacizcinin işten atıldığını söyledi.