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Naomi Campbell'dan Bodrum'daki detoks merkezine ortaklık teklifi

Kate Moss ve Naomi Campbell daha önce Bodrum'daki merkezde kampa girmişti

30 Aralık 2014 09:25

Dünyaca ünlü İngiliz model Naomi Campbell, bu yaz sıklıkla geldiği Bodrum’daki detoks merkezini satın almak istedi. Olumsuz yanıt alınca ortaklık için öneri sunan Campbell, önümüzdeki aylarda işletme sahibiyle görüşecek.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yaşar Anter’in haberine göre, İngiliz, Alman, Japon ve Hollandalı iş, sanat ve moda dünyasının ünlü isimlerini ağırlayan “The Detoks Bay” adlı detoks merkezinin işletmecisi, aynı zamanda AFM Sinemaları’nın kurucusu Sedat Akdemir, Naomi Campbell ile Kate Moss’un birkaç kez merkezde kampa girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Naomi Campbell, tesisi çok beğendi. Hemen satın alabileceğini söyledi. Ancak ben burayı dünyada örneği olan birkaç sağlık merkezinden biri yapmak istediğim için kesinlikle satamayacağımı söyledim. Ortaklık teklif edince kabul ettim. Önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek ve konuyu netleştireceğiz. Amacım burayı dünyaca ünlü isimlerin sağlıklarına kavuştuğu bir merkez haline getirmek.”

Detoks merkezlerinin ülkede hızla yayıldığını, doğa, tarih, kültür ve beslenme ile sağlık turizminin önde gelen dallarından biri olmayı başardığını belirten Akdemir şöyle konuştu: “İki yıl önce açtığımız merkezimize dünyanın çok ünlü isimleri ilgi gösterdi, kamp için geldi.

Detoks merkezleri Türk sağlık ve dinlence turizminin önde gelen unsurlarından biri olmayı başardı. Ayrıca bu merkezleri tercih eden kişilerin çok zengin ve ekonomik yönden güçlü olmaları, Bodrum ve Türk turizmi açısından da büyük önem taşıyor.”

 

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